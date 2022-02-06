Петербуржцам разрешили дистанционно открывать больничные

В Петербурге появилась возможность дистанционно оформлять больничные листы для тех, кто обнаружил у себя симптомы ОРВИ. Как сообщили в администрации города, получить больничный лист они смогут без посещения поликлиники.

Для начала процедуры пациенту необходимо позвонить по номеру «122» и оставить заявку на вызов врача. После этого роботизированная система «Виктория» задаст ему ряд вопросов и предложит открыть больничный лист дистанционно.

Затем данные заболевшего передадут в поликлинику, в которой он обслуживается. Ему позвонит врач и расспросит о самочувствии. Если болезнь протекает в легкой форме, врач порекомендует способы лечения и откроет больничный лист дистанционно. Опция закрытия больничного без посещения поликлиники в Петербурге также уже работает.