В Комздраве рассказали петербуржцам, когда лучше ходить в поликлиники

В петербургских поликлиниках продлили время работы боксов, работающих на прием пациентов с признаками ОРВИ и коронавируса. Глава комитета Дмитрий Лисовец рассказал, что такое решение приняли для уменьшения очередей в медицинских учреждениях.

Посещать поликлиники петербуржцев призывают не в часы пиковой нагрзуки — с 8:00 до 12:00. Напротив, в Комздраве рекомендовали приходить в медицинские учреждения после полудня, когда пациентов меньше.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в первый день работы опции дистанционного закрытия больничного желание воспользоваться ей изъявили четыре тысячи петербуржцев.