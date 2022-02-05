Более четырех тысяч петербуржцев за сутки захотели закрыть больничные дистанционно

В первый день работы опции дистанционного закрытия больничного ею пытались воспользоваться более четырех тысяч петербуржцев. Портал «Здоровье петербуржца» не выдержал наплыва желающих, поэтому наблюдались сбои в работе.

Петербуржцам не привыкать к проблемам с больничными листами. Пока возможности дистанционно открыть их не было, в поликлиниках наблюдался не просто ажиотаж, а гигантские очереди.

Губернатор Александр Беглов не предпринимает каких-либо действий, чтобы минимизировать риск заражения петербуржцев. Сначала проблемы с медицинским обслуживанием в Смольном не признавали вовсе, а после градоначальник отправился наносить «внезапные» визиты по районам. Впрочем, осаждающие поликлиники простые петербуржцы вряд ли увидят толк от такой активности.