На Вавиловых появится перинатальный центр за 5 миллиардов рублей

В Петербурге появится современный перинатальный центр. Он будет располагаться в Калининском районе на улице Вавиловых.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, центр будет построен на принципах государственно-частного партнерства. Соглашение о строительстве уже подписали Минздрав РФ, Министерство финансов РФ и Правительство города.

Реконструкция родильного дома №17, на базе которого появится центр, запланирована на 2023-2026 годы. Её стоимость превысит 5 миллиардов рублей, однако итоговую цифру назовут позже. В эту сумму входит не только реконструкция, но также расходы на оснащение и лицензирование будущего перинатального центра.