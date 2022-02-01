Число погибших после обследования желудка в Петербурге может удвоиться

Стало известно о новых смертях пациентов медицинского центра на улице Сикейроса. Как сообщает «Деловой Петербург», общее количество жертв составляет уже шесть человек. Ранее сообщалось только о трех погибших.

Известно, что скончались еще три пожилые женщины. Погибшим было 63, 76 и 78 лет, все они проходили в медцентре обследование желудка с применением бария. Родственники погибших сообщили о гибели женщин и обратились в Росздравнадзор. Официального подтверждения этих данных от Росздравнадзора, комитета по здравоохранению и следственного комитета Петербурга пока не поступало.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что главврача медцентра Евгения Попова задержали. Суд арестовал его на два месяца.