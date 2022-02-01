Мишустин призвал сделать походы в поликлиники удобнее для россиян

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что обращение в поликлинику должно стать более удобным для россиян. Как сообщает ТАСС, такой точкой зрения он поделился на совещании по реализации и результатам инициатив социально-экономического развития РФ.

Михаил Мишустин отметил важность индивидуального подхода к пациентам. Запись к врачу, выдачу заключений и рецептов призваны упростить современные технологии. Сроки ожидания прием

Премьер-министр назвал важным направлением работы сохранение здоровья россиян. Для достижения этой цели в России будет реализована инициатива «Санитарный щит».