В Петербурге снова замечены очереди из скорых

В Петербург снова вернулись очереди из машин скорой помощи. Как сообщает «Комсомольская правда» недавно скопление автомобилей заметили возле больницы Святого Георгия на Северном проспекте.

Стационар работает на прием пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Специалисты говорят о том, что приемный покой не справляется с высокой нагрузкой, так как не успевает оформить всех пациентов, поступающих по скорой.

Очереди не обошли стороной и поликлиники Петербурга. Из-за напряженной эпидемиологической обстановки горожане жалуются, что вынуждены ожидать приема в огромных очередях, многие из которых начинаются на улице.

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге не стал для властей неожиданностью. Губернатор Александр Беглов говорил о таком прогнозе еще несколько недель назад. Однако, подготовиться к новой волне явно не смог. В итоге скачок заболеваемости снова вызвал в петербургской медицине коллапс, а многие горожане столкнулись с невозможностью своевременно получить медицинскую помощь.