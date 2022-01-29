В Петербурге временно перестали использовать барий после смерти пациентов

В петербургских медицинских центрах временно приостановлено использование сернокислотного бария после трагедии в медицинском центре на Сикейроса. Там после процедуры диагностики с использованием данного вещества скончались три пациента.

В пресс-службе комитета по здравоохранению уточнили, что запросили в клиниках, которые проводят обследования желудка, списки пациентов, которые недавно прошли процедуру. Медики связались с ними, чтобы уточнить состояние здоровья на данный момент и убедиться, что им ничего не угрожает.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что вся партия бария будет проверена. После этого эксперты сообщат причины случившегося и определят виновных в смертях пациентов.