В медцентре Петербурга, где погибли трое пациентов, пострадали 20 человек

В медицинском центре на улице Сикейроса, после обследования желудка в котором погибли три человека, пострадали еще 20 пациентов. Все они отравились контрафактным барием при прохождении процедуры.

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что главврач учреждения закупил контрафактный, а не сертифицированный препарат для проведения медицинских процедур. В итоге был нанесен ущерб здоровью 20 пациентов различной степени тяжести.

За январь в медицинском центре обследовали шестерых пациентов. Трое погибли, а еще трое госпитализированы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что главврач медцентра задержан. В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что Октябрьский районный суд отправил его под арест до 26 марта.