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Главврач петербургской клиники, где умерли трое пациентов, задержан

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© Фото: Baltphoto

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Следствие считает, что в клинике использовали для обследования желудка некачественный препарат с барием.

В Петербурге задержан главный врач диагностического центра №1 на улице Сикейроса. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Три человека скончались после проведения исследований желудка и желудочно-кишечного тракта. Следствие считает, что причиной смерти мог стать некачественный барий промышленного производства, который использовался во время манипуляций.

По одной из версий, на предприятии, которое изготовило препарат, перепутали безопасный для здоровья человека сульфат бария с солями бария. В настоящий момент эта версия также отрабатывается следствием.

По факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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