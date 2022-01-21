Легко болеющих ковидом петербуржцев будут принимать в поликлиниках

Поликлиники Петербурга переходят в так называемый «ковидный» режим работы. Плановая амбулаторная медицинская помощь в городе временно приостановлена из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Пациенты, болеющие ковидом в легкой форме, будут приходить в поликлиники самостоятельно. Врача на дом их просят не вызывать.

Как сообщил на пресс-конференции председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, новые правила работы поликлиник в Петербурге вступили в силу уже сегодня, 21 января. Он отметил, что данные меры позволят обеспечить качественной и доступной помощью всех пациентов, которые болеют коронавирусом или заболеют в ближайшем будущем.