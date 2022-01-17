Доктор Мясников рассказал, кому опасны крещенские купания

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что крещенские купания могут быть опасны. В частности, в беседе с «Лентой.ру», он посоветовал воздержаться от погружения в купель нетренированным и пожилым людям. Не стоит купаться и тем, у кого есть какие-либо хронические заболевания.

Мясников отметил, что крещенские купания не имеют никакого отношения к коронавирусу. Но для иммунной системы неподготовленного человека погружение в холодную воду само по себе будет серьезным испытанием.

Врач напомнил об осторожности и молодым участникам купаний. Он подчеркнул, что нужно быть трезвым, а готовиться к купаниям стоило начать хотя бы за месяц-два. Тем, кто решился искупаться в ледяной воде, стоило заранее начать обливания и ходить босиком по снегу.

Среди тех, кому, по мнению Александра Мясникова, не стоит лезть в купель, оказались также страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом, хроническими обструктивными заболеваниями легких.