Госпиталь «Мать и дитя» открыли на Лахтинском проспекте

В Приморском районе Петербурга открылось новое медицинское учреждение. На Лахтинском проспекте появился двухэтажный клинический госпиталь «Мать и дитя Лахта», рассчитанный на 100 коек.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на открытии присутствовали присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов и генеральный директор ГК Марк Курцер. Губернатор отметил, что госпиталь оснащен самым современным оборудованием.
В госпитале пациентки смогут получить помощь по следующим направлениям: хирургия, урология, эндоскопия, неврология, кардиология. Все палаты также оборудовали системой подачи кислорода.
В группе компаний «Мать и дитя» в настоящее время 43 медучреждения по всей России. В Петербурге это уже второй госпиталь — первая клиника уже десять лет работает на Васильевском острове.