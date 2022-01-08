3,4 миллиарда рублей пойдет на высокотехнологичную медицину в Петербурге в 2022 году

В Петербурге на оказание высокотехнологичной помощи в 2022 году планируется потратить 3,4 миллиарда рублей. Как уточнили в пресс-службе администрации города, речь идет о софинансировании бесплатной высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. 353 миллиона на эти цели Петербургу выделят из федерального бюджета.

В 2023 году на эти цели будет выделено 3 миллиарда 557 миллионов рублей. 353 миллиона из них составит федеральная субсидия.

В 2022 году в Петербургу также будет выделено 253 миллиона рублей из федерального бюджета на закупку оборудования для сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинских организаций. Всего в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется переоснащение десяти медицинских учреждений.