Полтонны молока с пальмовым маслом изъяли в Сертолово

Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли подпольный цех по производству молочной продукции. Как сообщили пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, на Березовой улице в Сертолово изъяли полтонны молока, сметаны и творога с пальмовым маслом.

Задержаны трое мужчин и женщина, которые жили в том же здании на втором этаже. Свою продукцию они сбывали у станций метро в Петербурге, позиционируя её как натуральную фермерскую.

Оказалось, что подпольный цех принадлежит индивидуальному предпринимателю. В итоге на него составлен протокол о нарушении требований технических регламентов.