К новому кампусу СПбГУ могут провести трамвайную линию

В Петербурге могут продлить трамвайную линию между Купчино и Славянкой до нового кампуса Санкт-Петербургского государственного университета, который находится на территории совхоза «Детскосельский». Участок между Купчино и Славянкой еще не построен, в настоящее время он находится на стадии проектирования.

Как пояснили в администрации города, в настоящее время на участке строится большое количество нового жилья. Поэтому необходимо улучшить его транспортную доступность.

В 2023 году должен начать работу первый участок новой трамвайной линии между станцией метро «Купчино» и Шушарами. Участок до Славянки планируется ввести в строй в 2024 году.