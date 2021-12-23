Президент Путин назвал плановую медпомощь пострадавшей от пандемии

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции отметил, что плановая медицинская помощь в России сократилась во время пандемии. Он пояснил, что это объясняется необходимостью перепрофилировать клиники и специалистов. В связи с этим потребовалось изменить маршрутизацию плановых пациентов. Но к настоящему моменту большинство вызовов успешно преодолены.

Президент отметил важность постковидной диспансеризации, в которой пациенты действительно очень нуждаются. Владимир Путин пояснил, что в России создана эффективная система диспансеризации переболевших и её необходимо расширять.