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Петербурженка отсудила 30 тысяч за моральный вред от услуг поликлиники

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© Фото: pixabay.com

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В иске женщина просила взыскать 387 400 рублей за неэтичное поведение врача.

Красногвардейский районный суд вынес вердикт по иску к поликлинике №120. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, женщина хотела получить компенсацию морального вреда в 387 тысяч рублей за неэтичное поведение врача.

Пострадавшая рассказала в суде, что в ноябре прошлого года она вызвала врача на дом из-за высокой температуры. Медик не пришел, но попросили саму подойти в поликлинику №120. Там ей поставили диагноз бронхи, взяли мазок на коронавирус и открыли больничный лист.

16 ноября женщина пришла на повторный прием, где ей закрыли больничный лист в связи с отрицательным результатом теста на коронавирус. А 21-го ноября к ней приехали люди, представившиеся сотрудниками поликлиники №120 и потребовали проехать в больницу, так как тест оказался положительным. Незваные гости появились на пороге квартиры потерпевшей в час ночи.

Женщина ехать в больницу отказалась и предъявила отрицательный результат мазка на коронавирус, выполненный в другой клинике. Позже ей позвонили на мобильный телефон и потребовали прислать результаты анализов в WhatsApp. Женщине еще несколько раз звонили и требовали повторно сдать мазок на коронавирус, в противном случае угрожали забрать силой.

По результатам проверки подтвердилось нарушение сроков направление на взятие мазка. Прослушав разговор истицы и врача поликлиники, следствие установило, что имел место факт нарушения медицинской этики. К врачу, разговаривавшему с женщиной, применено дисциплинарное взыскание.

В итоге суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей. Еще 25 тысяч, которые составили расходы по оплате услуг представителя в размере 25 000 рублей, ей также обязали компенсировать поликлинику.

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