В новом корпусе больницы Святого Георгия приняли первых пациентов

В больнице Святого Георгия в среду, 15 декабря, открыли новый корпус. В нем уже приняли первых пациентов.

Как сообщили в администрации Петербурга, новый корпус будет «красной зоной», то есть принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. Он позволит разгрузить другие петербургские больницы.

В новом корпусе есть отделение реанимации, аппарат компьютерной томографии, а к каждой койке подведен кислород. Приемное отделение нового корпуса разделено на блоки. При этом автомобили скорой помощи, которые привозят пациентов, заезжают в теплое помещение. Такое решение в петербургской больнице реализовано впервые.