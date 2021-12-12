Реестр доноров костного мозга пополнился десятками петербургских волонтеров

В воскресенье, 12 декабря в Российском научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии прошла добровольческая акция. Все желающие могли вступить в реестр доноров костного мозга.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», во время акции десятки волонтеров сдали кровь для ДНК тестирования с последующим включением в реестр доноров костного мозга. Мероприятие было организовано Донорским центром при Совете обучающихся Первого медицинского университета имени Павлова совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Благотворительным фондом Ad-Vita.

Регистр потенциальных неродственных доноров стволовых клеток создан в России, чтобы помочь пациентам с заболеваниями крови, для которых не удалось подобрать донора среди ближайших родственников.