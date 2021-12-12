Дефицита донорской крови в Петербурге нет

В Петербурге на городской станции переливания крови донорский светофор горит красным. Однако, как объяснили в пресс-службе комитета по здравоохранению, это связано не с дефицитом донорской крови. Его в Петербурге нет.

Красным светофор зажегся как напоминание о том, как важно накапливать запаса донорской крови перед новогодними праздниками. В Комздраве уточнили, что в настоящее время станция переливания крови ежедневно принимает около сотни доноров. Накопленный запас позволяет проводить все необходимые экстренные операции, не останавливая плановые. Дефицита донорской крови и её компонентов в период новогодних праздников в Петербурге не ожидается.