Шесть петербуржцев получили обморожения всего за два дня

В Петербург пришли холода, горожане стали получать обморожения. Как сообщил в комитете по здравоохранению всего за два дня шесть горожан с травмами данного типа были госпитализированы в отделение термических поражений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Все пострадавшие — мужчины. В половине случаев обморожение конечностей было поверхностным. Троим горожанам повезло меньше. Врачи диагностировали у них глубокие обморожения, при которых требуется ампутация сегментов конечностей.

Всего с начала морозов в НИИ Джанелидзе поступило 14 человек с обморожениями различной тяжести. Шестое декабря в Петербурге установило температурный рекорд едва начавшейся зимы — столбики термометров опустились ниже отметки -20 градусов.