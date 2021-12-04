Самый дорогой препарат в мире привезли для 3-месячного петербуржца

В Петербург привезли препарат «Золгенсма для трехмесячного малыша со спинально-мышечной атрофией. Стоимость одной инъекции препарата составляет около двух миллионов долларов.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, закупка произведена за счет Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими, редкими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Заявку подали сразу после постановки диагноза, а в фонде удовлетворили её менее, чем за неделю.

Препарат ребенку введут в НМИЦ имени Алмазова. В Комздраве отметили, что в медицинском учреждении уже имеют опыт работы с препаратом и помогли семи детям с таким диагнозом. Своевременное введение «Золгенсма» позволяет полностью победить спинально-мышечную атрофию.