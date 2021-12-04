Петербуржцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями получат бесплатные лекарства

В Петербурге будут бесплатно выдавать лекарства пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями после выписки из стационара. Как пояснили в комитете по здравоохранению, для их получения горожанам потребуется обратиться к своему лечащему врачу. Он определит дальнейшую схему лечения и оформит рецепты на бесплатные медикаменты.

В рамках проекта ДИСЛЕК планируется обеспечить лекарствами до 80% пациентов целевой группы. На медикаменты, выдаваемые по программе, они могут рассчитывать в течение двух лет.

Документы на бесплатные препараты будут оформляться в стационаре. В день выписки их передадут в поликлинику, в которой обслуживается петербуржец. Получить у своего врача рецепт для последующей выдачи медикаментов в аптеке он сможет уже на следующий день после выписки.