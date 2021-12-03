Новый корпус больницы Святого Георгия примет первых пациентов в декабре

В середине декабря в Петербурге откроется новый корпус больницы Святого Георгия, который уже введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в администрации Петербурга. 2 декабря готовность объекта проверили председатель Комитета по строительству Игорь Креславский, управляющий Фонда капитального строительства и реконструкции Арзу Фаталиев и подрядчики.

Площадь нового корпуса-трансформера 20 тыс квадратных метров. Он может работать в двух режимах: как инфекционная больница на 405 коек и многофункциональный лечебный корпус на 302 места.

Еще один новый корпус в скором времени откроется в детской городской больнице №2 Святой Марии Магдалины. Сейчас он готов на 87%.