В госпитале Ленэкспо пациенты сомневаются в лечении из-за карт Таро

В петербургском временном госпитале для пациентов с коронавирусом в Ленэкспо возникла необычная проблема. Сомнения в ряды пациентов внесла женщина с картами Таро. Гадалка делала расклады не только для себя, она активно обращалась к картам за советом и для других пациентов.

Как сообщает «КП-Петербург», ссылаясь на сотрудников госпиталя, в итоге пациенты начали сомневаться в назначенном им лечении. Там отметили, что болеющий человек становится более уязвим психологически.

В медицинском учреждении отметили, что не могут запретить пациентке гадать на картах Таро. Однако, её попросили предсказывать будущее только себе и не делать расклады для других пациентов.