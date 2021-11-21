Новый корпус больницы Святого Георгия развернут в декабре

В новом-корпусе больницы Святого Георгия заканчиваются работы. Как пояснили в пресс-службе комитет по здравоохранению, в настоящий момент его дооснащают оборудованием. К строительству нового корпуса-трансформера приступили в феврале этого года.

В Смольном сообщили, что новый корпус рассчитан на 305 коек. Его ввод позволит больнице вернуться к приему пациентов, не болеющих коронавирусом. Плановую госпитализацию в больнице Святого Георгия прекратили весной прошлого года. С этого времени стационар занимался только лечением болеющих коронавирусом петербуржцев.

В новом корпусе-трансформере разместятся отделения реанимации, интенсивной терапии, неврологии, терапии и хирургии, а также два приёмно-диагностических отделения. Он также буде специализироваться на приеме пациентов с сахарным диабетом.