Прививочные кабинеты для пациентов 60+ могут появиться в петербургских поликлиниках

В петербургских поликлиниках могут выделить отдельные прививочные кабинеты для пациентов старше 60 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Согласно постановлению главного санитарного врача Петербурга, все они подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице в социальной сети сообщил, что в ближайшее время районные органы управления здравоохранением изучат ситуацию и примут решение о необходимости выделения дополнительных окон для записи граждан, входящих в эти категории.

С пожилыми и состоящими на диспансерном учете петербуржцами проведут индивидуальную разъяснительную работу. Им будут звонить из поликлиник и персонально приглашать на вакцинацию.