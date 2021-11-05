Донорская акция пройдет в Петербурге 6 ноября

В субботу, 6 ноября, в Петербурге пройдет ежемесячная донорская акция. В пресс-службе городской администрации уточнили, что доноров будут принимать без предварительной записи.

Желающие сдать кровь могут прийти с 9:00 до 13:00 на станцию переливания крови на Московском проспекте, 104. Здесь ежемесячные донорские акции проводят уже более десяти лет. За это время донорами стали тысячи петербуржцев. С мая 2020 года городская станция переливания крови также ведет заготовку антиковидной плазмы для лечения пациентов с коронавирусом.

Губернатор Александр Беглов отметил, что доноры спасать жизни, делают нужное и благородное дело. Их усилиями в городских стационарах всегда удается поддерживать достаточный запас крови.