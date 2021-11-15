Портал «Здоровье петербуржца» пятый день работает со сбоями

Сервис «Здоровье петербуржца» стал временно недоступен по техническим причинам. Об этом 15 ноября сообщает «Фонатнка».

«Сам сайт грузится, но невозможно войти в личный кабинет, используя аккаунт в госуслугах, то есть невозможно записаться на прием к врачу, просмотреть результаты анализов и прочее», — жаловались пользователи портала накануне.

При попытке входа в личный кабинет появлялось окно, сообщающее о технических работах. Горожане утверждают, что подобная картина встречает их уже пятый день подряд.

В настоящий момент сообщается о полном восстановлении работы сервиса.