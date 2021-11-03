Петербургские долгожители будут ежегодно получать денежные выплаты

Долгожители Петербурга теперь будут ежегодно получать дополнительные денежные выплаты. Об этом 3 ноября сообщает телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.

Соответсвующий закон подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Постановление вступит в силу 1 января 2022 года, после чего долгожители начнут получать ежегодные выплаты, которые будут рассчитываться в зависимости от возраста.

Так, пожилым людям, которым исполнилось 95 лет, полагаются выплаты в размере 20 тысяч рублей. По достижении столетнего юбилея сумма увеличится до 25 тысяч.

Градоначальник отметил, что пожилые петербуржцы успели через многое пройти и заслуживают внимание от государства.