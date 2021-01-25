Американские ученые выяснили, как часто нужно менять постельное белье

Если менять его реже, это может быть опасно для владельца

Американские исследователи выяснили, почему стоит менять постельное белье каждую неделю. По мнению ученых, иначе оно может стать опасным для владельца.

Люди в постели вырабатывают порядка 98 литров пота. Влажное белье становится благоприятной средой для обитания и размножения бактерий. А подушки, натуральные и синтетические, которые эксплуатируются более 1,5 года, могут содержать от 4 до 17 патогенных микроорганизмов.

Чтобы избежать опасности и чаще перестилать кровать, постельное белье оптом можно купить на https://postelnoeoptom.ru/odeyala.

Кроме бактерий с тела человека на постельном могут содержаться микроорганизмы, которые передались с шерстью питомцев, цветочной пыльцой, пылью и загрязнениями. Скопившихся за неделю бактерий достаточно для появления аллергических реакций.



