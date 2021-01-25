Американские ученые выяснили, как часто нужно менять постельное белье

Американские исследователи выяснили, почему стоит менять постельное белье каждую неделю. По мнению ученых, иначе оно может стать опасным для владельца.
Люди в постели вырабатывают порядка 98 литров пота. Влажное белье становится благоприятной средой для обитания и размножения бактерий. А подушки, натуральные и синтетические, которые эксплуатируются более 1,5 года, могут содержать от 4 до 17 патогенных микроорганизмов.
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Кроме бактерий с тела человека на постельном могут содержаться микроорганизмы, которые передались с шерстью питомцев, цветочной пыльцой, пылью и загрязнениями. Скопившихся за неделю бактерий достаточно для появления аллергических реакций.