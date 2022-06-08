Петербуржцам напомнили про бесплатные лекарства для "сердечников"

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал горожанам об изменениях в программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2019-2024 годы». Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Планируется усилить материально-техническую базу. В этом году собираются обновить оборудование, а также хотят закупить компьютерные томографы и функциональные кровати. До 2024 года в медицинских учреждениях должны появиться более 400 единиц оборудования.

Также сейчас продлили бесплатное обеспечение лекарствамии людей с заболеваниями сердца. Теперь бесплатные препараты для жителей города будут доступны в течение двух лет с даты постановки диагноза.

Беглов заявил, что сейчас в городе на Неве есть все возможности для проведения в полном объеме рентгенэндоваскулярных, томографических и ангиографических исследований. Также планируется совершенствовать систему и внедрять новые технологии диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.