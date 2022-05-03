Ученые назвали наиболее полезное количество часов сна для пожилых

По семь часов сна нужно пожилым, чтобы замедлить старение мозга. Такой вывод сделали ученые.

Они провели соответствующее исследование, в котором приняли участие люди в возрасте от 38 до 73 лет. По итогам анализа ученые пришли к выводу, что оптимальная продолжительность сна в пожилом возрасте составляет семь часов. Участники исследования с такой длительностью сна показали самые лучшие результаты. Когнитивная функция снижалась при большей или меньшей продолжительности сна в рамках теста.

В Роспотребнадзоре также дали полезные для здоровья петербуржцев советы. Оказалось, что сахар не только вреден, но может оказывать оздоровительные свойства.