Новый завод по производству таблеток в Петербурге запустила Solopharm

В Петербурге крупная фармацевтическая компания запустит новое предприятие по производству капсул и таблеток. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на гендиректора компании Олега Жеребцова.

Новое производство будет запущено неподалеку от первого завода компании, который находится в Красногвардейском районе. Жеребцов рассказал, что ежегодно на этом заводе будут выпускать два миллиарда капсул и таблеток для лечения в области гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, травматологии, терапии и пульмонологии. Производство запустится в ближайшие дни, а несколько этажей предприятия уже начали работать. Отмечается, что за время строительства линейку лекарств расширили с 36 до 84 препаратов.

Торжественное открытие завода пройдет уже завтра.