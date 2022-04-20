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В Комздраве Петербурга прокомментировали сообщения о закончившейся бумаге для больничных

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© Фото: Baltphoto

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В Комитете по здравоохранению Петербурга опровергли информацию о том, что в больницах не хватает бумаги для больничных. По словам специалистов, заявление о том, что это стало причиной ввода электронных больничных - фейк.

В ведомстве отметили, что с начала этого года больничные выдают только в электронном виде. Отказ от бумажных листков временной нетрудоспособности произошел как раз по причине того, что их можно было потерять или испортить, а некоторые даже занимались их подделкой.

Отмечается, что при наличии электронного больничного сотруднику лишь нужно сообщить номер работодателю.

Напомним, что в феврале правительство России подготовило положение о единой государственной информационной системе с обновлением. 

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