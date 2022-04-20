В Петербурге появилась офтальмологическая клиника сети «Счастливый взгляд»

В Петерьурге открылась первая офтальмологическая клиника под брендом "Счастливый взгляд". Об этом сообщается на сайте компании.

Клиника находится на Лиговском проспекте, 52. Площадь медицинского центра занимает 1 тыс. квадратных метров.

"16 марта 2022 года в «Счастливом взгляде» открылась первая Клиника микрохирургии глаза, в которой вы можете пройти диагностику глазных заболеваний и офтальмохирургию, включая лазерную коррекцию зрения, удаление катаракты и лечение патологий сетчатки", - говорится на сайте фирмы.

Напомним, что "Счастливый взгляд" основал в 2003 году Виктор Гордейчук. Сеть занимает 6,8% российского рынка оптик, а также под ее управлением находится 253 собственных и партнерских салона.