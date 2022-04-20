Петербургские ученые придумали способ выявления скрытого вирусного гепатита B

Ученые Петербурга нашли способ выявлять скрытый вирусный гепатит B. Сделать это удалось специалистам из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Об этом сообщает Neva.Today.

Диагностику гепатита проводят в два этапа. Благодаря этому увеличивается чувствительность анализа. В основе исследования легла полимеразная цепная реакция. Врачи планируют внедрить этот способ выявления скрытого гепатита для беременных, трудовых мигрантов, доноров крови и ВИЧ-инфицированных.

Напомним, что сейчас гепатотропные вирусы являются одной из самых острых проблем для всего мира. Эти вирусы могут вызвать как острые, так и хронические заболевания. Самым "популярным" вирусом среди гепатотропных является вирус гепатита B.