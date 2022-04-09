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Петербургский нарколог из Петербурга рассказала о первых признаках алкогольной зависимости

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© Фото: Baltphoto

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Что влияет на развитие алкоголизма рассказала заместитель главного врача Городской наркологической больницы Петербурга Елена Куркова. Также она уточнила, как заметить у себя и близких начальный этап развития зависимости.

По словам врача, большинство людей думают, что могут контролировать употребление алкоголя в некоторых социальных рамках, но среди них намного больше страдающих зависимостью. Куркова рассказала "Петербургскому дневнику", что о второй стадии алкоголизма свидетельствует распорядок, при котором человек пьет в пятницу, а уже в субботу не может избавиться от желания опохмелиться. В этом случае возникла физическая зависимость.

Первая же стадия выявляется реже всего - с ней люди не обращаются к врачу, ведь зависимый человек отрицает проблемы. Однако насторожить может то, что человек забывает часть событий во время потребления алкоголя или увеличивает количество выпитого для достижения нужного состояния. 

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