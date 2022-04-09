В Петербурге начали принимать документы на выплаты пострадавшим от бария

Прием документов на компенсации семьям погибших пациентов Городского консультативно-диагностического центра №1 начался в Петербурге. Такое заявление могут подавать те, кто пострадал в результате процедур, где использовали барий, с августа 2021 по конец января 2022 года.

В ГКДЦ №1 утвердили соответствующее положение о порядке выплат. Размер компенсации зависит от тяжести последствий. В случае подтвержденного вреда здоровью, выплата составит 300 тысяч рублей. Если после процедуры человек стал инвалидом, то он может претендовать на выплату в 500 тысяч рублей. Родственники погибших пациентов получат 1 миллион рублей. Об этом говорится в сообщении комитета по здравоохранению.

В комитете добавили, что пострадавшие должны иметь при себе заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила тяжесть вреда здоровью и подтвердила связь с проведенным исследованием. Такие же условия и для родственников погибших.