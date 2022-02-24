Решение похудеть и правильный переход на здоровое питание для снижения веса

Решив "начать с понедельника новую жизнь", многие люди бросаются в крайности. Они сразу же отказываются от всех любимых продуктов, пытаются либо целый день "сидеть" на одном яблоке и капустном листе плюс чай без сахара и молока. Либо, не опробовав заранее, приобретают продукты, чаще из набора "суперфудов", прорекламированных диетологами и сомнительными специалистами из Инстаграма, других соцсетей. Понравятся ли они, "зайдет" ли, - все это неважно, ведь впереди такая важная цель, как сброс лишнего веса.

В результате: семена чиа мерзкие на вкус, модное авокадо вызывает отвращение. Человек пытается заталкивать в себя насильно, ведь это ведет его по правильному пути похудения. Но диета, которая откликается в эмоциональной сфере лишь одним раздражением, ненавистью, разочарованием, по умолчанию не способна оказаться эффективной. Но есть альтернатива: закажите доставку еды для похудения в СПб, выбирая те блюда, которые знакомы, нравятся, не относятся к неизвестным "суперфудам".

Какие ошибки допускают те, кто стремится похудеть

В классификации ошибок не только выбор "волшебных семян чиа" вместо привычной овсянки. Самые распространенные:

1. Урезание рациона "в нуль". Тот самый лист салата, два стакана воды в день. Организму необходимо функционировать, требуется энергия. Даже при сидячем образе жизни офисный труд потребует своего от мозга, который питается глюкозой.

2. Урезание рациона за счет завтрака, ужина. "Не есть после шести" - распространенный миф, не имеющий ничего общего с объективной реальностью. Важно не время приема пищи, а общее содержания энергии в ней.

3. Выбор высокобелковых, низкоуглеводных диет. Они подходят далеко не каждому, на продолжительной основе вредны, особенно для почек и печени.

Баланс питания - оптимальная диета, которой желательно придерживаться.

Основные принципы рациона

Главные принципы такие:

1. Выбор комфортных продуктов, три четверти - белки, полезные жиры, медленные углеводы.

2. Быстрые углеводы - желательно только из фруктов таких как сладкие финики.

3. Не отказываться от жиров, особенно яичных и молочных, они способствуют снижению веса.

4. Крайне важна клетчатка для функционирования кишечника.

Самостоятельно составить меню непросто, но помогают службы доставки, готовые предложить полностью сбалансированное питание, с учетом массы тела, активности (от сидячего образа жизни до спортсмена с интенсивными тренировками). Идеально - воспользоваться агрегатором, где легко подобрать опцию под себя, сориентироваться по ценам, предложениям, почитать отзывы клиентов, чтобы убедиться в том, какой сервис подходит больше.