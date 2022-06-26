Эксперт оценил риски приобретения ипотечного жилья в России

Жители России стали реже брать квартиры в ипотеку из-за высокого риска переноса срока сдачи домов и повышения кредитных ставок. Покупать жилье стоит сразу после снижения ставок.

Напоминаем, ранее стало известно о том, что владелец Avito заявил, что не намерен продавать свой сервис компании VK, а в настоящее время ведет поиски другого покупателя. Компания оценивает бизнес до 80 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Мэш».

Россияне стали реже покупать жилье в ипотеку. Как сообщают «Известия» с ссылкой на эксперта федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев на спрос покупателей к покупке квартир в ипотеку влияет резкое изменение ставок по ипотечным кредитам.

Зайцев также отметил, что снижение ставок по ипотеке уже произошло и будущем будет только падать. Оказалось, что после падения кредитных ставок увеличится спрос и, соответственно, цена на квартиры.

Россияне опасаются покупать квартиры в ипотеку после повышения риска задержки строительства и снижения его качества. По словам эксперта, лучше всего покупать жилье в ипотеку сразу после падения кредитных ставок.