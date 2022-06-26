Петербургские офисы опустеют в 2,5 раза к концу 2022 года

В Северной столице с февраля арендаторы покинули около 150 тысяч квадратов офисных помещений. К концу года эта цифра может увеличиться до 300-350 тысяч кв.м.

В Петербурге арендаторы массово покидают коммерческие съемные помещения. Несмотря на то, что собственники стремятся пойти на уступки и дать скидку, количество пустующих офисов только увеличивается.

Как сообщает РБК, до конца 2022 года рынок арендованных офисных помещений может сократиться в 2,5 раза. Так, в Петербурге может появится около 300-350 тысяч квадратных метров свободных помещений.

Только с февраля 2022 года арендаторы покинули 150 тысяч квадратных метров бывших офисов. Это связано с уходом многих зарубежных компаний с российского рынка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургские арендаторы задолжали почти 30 миллиардов.