Праздничный переполох: Конюшенное ведомство спрячут за 6 млн рублей

К Новому году и Рождеству Петербург украсят праздничным освещением, также будет проведена традиционная ярмарка и заработает карусель. Кроме того, панно с подсветкой появится на здании Конюшенного ведомства. Площадь перед архитектурным комплексом традиционно используется для народных гуляний, в прошлом году здесь соорудили целый ледовый дворец. При этом праздничные украшения вот уже более 10 лет скрывают истинный облик исторического ансамбля.



В начале октября на официальном канале городской администрации сообщили об отмене новогодних празднований с целью экономии бюджета на иные нужны. Сообщалось, что в текущем году откажутся от концерта на Дворцовой площади, фейерверка и других традиционных мероприятий. Однако горожан не оставят без праздника. Около 100 млн потратят на украшение улиц и организацию пространств для отдыха.



По данным портала госзакупок, городская администрация израсходует около 32 млн рублей на освещение улиц и гирлянды. Еще 17,5 млн рублей уйдет на новогодние изделия. Также в планах установка двухэтажной карусели за 3,3 млн рублей и культурно-развлекательная программа за 6,3 млн рублей. Дополнительных расходов потребует организация охраны для обеспечения безопасности посетителей Рождественской ярмарки, подачи электричества и другое.



При этом в Смольном отметили, что текущие празднования будут не такими пышными, как ранее. Напомним, что в прошлом году на Конюшенной площади развернули каток, где проходили ледовые шоу. Также для посетителей смонтировали трибуны, раздевалки и другое. На обустройство площадки потратили 87 млн рублей. В текущем году хотят обойтись панно с подсветкой за 6 млн рублей.



В то же время за год практически не сдвинулось решение главной проблемы Конюшенного ведомства. Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии. Летом комплекс выставили на торги. Победителем стала московская фирма «Бахчасарай», которая получила здания в льготную аренду по программе «Рубль за метр». В условия аренды входит восстановление Конюшенного ведомства. Однако эта попытка – уже не первая.



Ранее постройку собирались переделать в элитный отель, но проект был заморожен. Несколько лет для Конюшенного пытались найти инвестора, крупные опытные компании предлагали проекты по реконструкции его в общественное пространство. Такая концепция нашла поддержку у горожан и активистов, считающих, что исторические здания должны быть доступны всем. Два года назад все публичные обсуждения свернули. В результате Конюшенное попало в руки иногородней компании, не имеющей известного широкой публике опыта работы с ОКН.



Ограничений по будущему функционалу постройки нет, так что переделать его могут под «любую коммерцию» (тот же отель, рынок и так далее). Однако до конца текущего года вряд ли в здании начнутся какие-то работы. На сегодня состояние Конюшенного такое, что на его реставрацию и реконструкцию может потребоваться около 10 млрд рублей. Предыдущие инвестпроекты оценивались в суммы от 2 до 8,7 млрд рублей.



Также в Смольном сообщили, что новогоднюю елку на Дворцовой площади установят несмотря на отмену основных мероприятий. При этом она будет скромнее, чем в предыдущие годы.