Связанные со Смольным девелоперы рискуют оказаться не у дел по решению суда

Сразу несколько элитных жилых комплексов в Петербурге могут оказаться под угрозой сноса. Речь идет о так называемых «апарт-отелях», построенных на полученных без конкурса участках земли, которые, если присмотреться, были выданы Смольным «близким» девелоперам на не прозрачных основаниях.

Так, строительство «гостиничного комплекса» возле Яхтенного Моста по адресу Приморский проспект, участок 83, было отменено по решению нескольких арбитражных судов.



А значит, судебные тяжбы могут ждать апарт-отели «VIDI», «IN2IT», «Корабли», гостиницу «Kravt Nevsky» и многие другие объекты, которые считаются отелями на бумаге, но на самом деле очень напоминают элитную жилую недвижимость со статусом «апартаменты».



Несколько лет назад Федеральная антимонопольная служба обратила внимание на то, что жилье возводится некоторыми девелоперами с нарушением законодательства. Участки земли они получили от чиновников по постановлению города. Конкурс не проводился из-за якобы «стратегического назначения» объектов. «Привилегией» воспользовались такие застройщики, как «Управляющая компания Аурум Менеджмент», ООО «Вечная Крепость», ООО «Стайл-Строй», ООО «Плаза Лотус Групп», ООО «Новый Век» и ООО «Новые Территории Девелопмент».



Недавно не соответствующим законодательству было признано строительство еще одного объекта: «Корабли». Суд признал, что Смольный создал преимущества для определенных застройщиков. Отметим, что это постановление было выпущено еще до прихода Александра Беглова на пост губернатора. Однако отменять спорный документ Смольный по каким-то причинам не спешит. Строительство «апарт-отелей» активно продолжается. Вот только в итоге все их могут снести. Но к тому времени потенциальные покупатели уже оплатят свои «квадратные метры», и как город поступит в этой ситуации, не совсем ясно. Пока понятно лишь одно: есть вероятность того, что по решению суда в Петербурге могут снести все постройки, которые в Петербурге незаконно возвели просмольнинские девелоперы на полученных без конкурентной борьбы территориях.