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Смольный взялся за реновацию хрущевок, «забросив» 14-летний проект реновации панельных домов

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© Фото: Baltphoto

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Затеянный еще в 2008 год проект по расселению и сносу ветхих малоэтажных панельных домов в Петербурге должен был завершиться еще в 2019 году, но продолжается и по сей день.

Затянувшаяся реализация закона о «Развитии застроенных территорий» (РЗТ) ничуть не помешала администрации под руководством Александра Беглова запустить новый проект по реновации уже «хрущевок». Сейчас его критикуют как простые петербуржцы, так и градозащитники.

В 2008 году Смольный принял закон о «Развитии застроенных территорий» (РЗТ), в рамках которого подразумевался снос ветхого малоэтажного жилья в рамках закона «О комплексном развитии территорий» (КРТ).

При этом затянувшееся развитие застроенный территорий тоже шло не без проблем. Налицо стандартные для Смольного срывы сроков. Да и эксперты еще в 2008 году предупреждали, что в законе хватает моментов, требующих уточнения. Примечательно, что и старым и новым проектом заниматься, скорее всего, будет одна и та же компания — «СПб Реновация», связанная, по информации СМИ, с другом губернатора Александра Беглова бизнесменом Годом Нисановым. СМИ при этом писали, что при реализации «старой реновации» у жителей, которые не хотели покидать аварийные дома, возникали проблемы. Несколько семей не устроили варианты переезда, и они начали получать угрозы. Градозащитники опасаются, что и из «хрущевок» людей будут изгонять таким же способом.

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