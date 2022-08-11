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В Ленобласти назвали самого клиентоориентированного застройщика — Евроинвест Андрея Березина

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© Фото: Евроинвест

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В Ленинградской области подвели итоги конкурса Союза строительных объединений и организаций региона. В числе победителей была названа компания «Евроинвест Девелопмент», которая входит в холдинг «Евроинвест» Андрея Валерьевича Березина.

На торжественной церемонии 10 августа, в День строителя, строителям вручили почетные грамоты от губернатора Ленобласти, регионального парламента, министерства строительства России и Национального объединения строителей.

Отдельно были награждены победители конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области 2021». Так, «Евроинвест Девелопмент» был признан самой клиентоориентированной строительной компанией региона.

Ленобласть сегодня лидирует среди других субъектов России в строительной отрасли, с начала года в регионе построили больше 2 млн квадратных метров жилья, дюжину социальных объектов, а также открыли 13 общественных пространств.

Свой вклад в строительные достижения Ленобласти внесла и компания Андрея Березина. Среди коллег «Евроинвест Девелопмент» выделяется особым подходом.


Компания строит жилье в формате 3iD, который сочетает технологии «умного дома» с образовательными и общественными пространствами. Жильцы таких домов объединяются при помощи iD Club, который был опробован в Мурино в 2020 году.

Отметим, что компания Андрея Березина владеет земельными участками не только в Ленинградской области, но и в Петербурге, где планируется построить не только жилую недвижимость, но и промышленные и инфраструктурные объекты.

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