В Петербурге на 23% упал спрос на квартиры бизнес-класса

За 2022 год в Петербурге упал спрос на недвижимость бизнес-класса. Эксперты объясняют это несколькими факторами, среди которых рост качества квартир эконом-класса и рост средневзвешенной стоимости квадратного метра жилья в элитных домах.

Как передает АБН, Интерес петербуржцев к квартирам бизнес-класса упал в прошлом, 2022-м, году на 23%. По мнению экспертов рынка, это связано с тем, что на 18% увеличилась средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья в элитных домах.

Кроме того, часть потенциальных покупателей обратили внимание на рынок массового жилья, так как за последнее время выросло качество квартир эконом-класса.

В четвертом квартале 2022 года на продажу выставили 3 200 квартир бизнес-класса, что на 6% больше, чем в аналогичный период 2021 года.