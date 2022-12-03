Минфин РФ предлагает развивать лизинг квартир

Министерство финансов Российской Федерации планирует развивать лизинг квартир. Таким методом жители смогут брать недвижимость в аренду с правом выкупа. Это может стать альтернативой ипотеке.

В ведомстве подтвердили такие намерения. В ближайшее время министерство рассмотрит возможность поэтапного приобретения недвижимости в собственность с условием аренды невыкупленной части. Авторы идеи считают, что такое решение позволит сделать жилье более доступным. Об этом сообщает АБН.

Эксперты заявляют, что лизинг жилья на территории Российской Федерации доступен с 2011 года, однако не получил особой популярности и репутации. Работая по этой схеме, лизинговой компании необходимо учитывать платежеспособность покупателя и ликвидность выбранной им недвижимости. После чего компания самостоятельно приобретает объект и заключает трехстороннее соглашение с застройщиками и покупателем. Также в этот договоре будут прописаны сроки выкупа жилья клиентом.