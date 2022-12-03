  • 3 Декабрь 2022
USD 03.12.2022 61.7749 +0.6270
USD ММВБ 00:05 61.1701  
EUR 03.12.2022 64.9868 +1.1589
EUR ММВБ 00:05 63.9016  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Минфин РФ предлагает развивать лизинг квартир

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Министерство финансов Российской Федерации планирует развивать лизинг квартир. Таким методом жители смогут брать недвижимость в аренду с правом выкупа. Это может стать альтернативой ипотеке.

В ведомстве подтвердили такие намерения. В ближайшее время министерство рассмотрит возможность поэтапного приобретения недвижимости в собственность с условием аренды невыкупленной части. Авторы идеи считают, что такое решение позволит сделать жилье более доступным. Об этом сообщает АБН.

Эксперты заявляют, что лизинг жилья на территории Российской Федерации доступен с 2011 года, однако не получил особой популярности и репутации. Работая по этой схеме, лизинговой компании необходимо учитывать платежеспособность покупателя и ликвидность выбранной им недвижимости. После чего компания самостоятельно приобретает объект и заключает трехстороннее соглашение с застройщиками и покупателем. Также в этот договоре будут прописаны сроки выкупа жилья клиентом.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram