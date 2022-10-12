В Петербурге опустело 18 бизнес-центров

В Петербурге наметилось стремительно растет количество объектов, которые остаются свободными более чем на половину. Арендаторы перестают работать в бизнес-центрах. Эксперты посчитали, что в городе на Неве уже 18 пустых зданий.

Сильнее всего уход арендаторов сказался на на новых бизнес-центрах, также серьезный “урон” получили объекты, которые покинули крупные игроки. В Петербурге “без дела” стоят 18 бизнес-центров, в которых нет ни одного нанимателя. Общая площадь этих объектов составляет 154,7 тыс. “квадратов”. Об этом сообщает РБК.

С начала 2022 года в Северной столице ввели в эксплуатацию Avior Tower, БЦ PulSar, Обводный, 118, вторая очередь БЦ Ferrum. К концу года также планируется сдать БЦ «Тесла», «Морская столица» и «Аквилон LINKS». Однако законтрактованным остается только PulSar.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на торги в Петербурге снова выставили офисный центр "Балтийский порт". Лот оценили в 440 миллионов рублей. Уже 30 июня пройдут торги по продаже объекта.